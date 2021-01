Savona – Poteva avere esiti peggiori l’incidente avvenuto questa mattina nel porto di Savona durante le fasi di attracco della nave da crociera Costa Smeralda.

La nave stava effettuando l’ingresso nel porto quando, per cause ancora in via di accertamento, ha urtato la banchina.

Nell’impatto la nave avrebbe provocato danni all’impianto del terminal, alle gru di terra che sono tate spinte fuori dai binari, alle scialuppe di salvataggio e alle strutture fisse.

Fortunatamente non risultano persone ferite.

Sul posto sono presenti la Capitaneria di Porto, l’autorità Portuale e le forze dell’ordine.