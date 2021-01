Savona – Inneggiava alle stragi compiute da folli che si nascondevano dietro a ideali di suprematismo ariano, anti-ebrei e nazismo, il 22enne arrestato dalla polizia al termine di una operazione contro il terrorismo di matrice dell’ultra destra radicale, razzista e filo nazista.

Il giovane pubblicava messaggi deliranti sui social che insultavano ebrei, donne femministe e persone di colore ma sarebbe accusato anche di aver fatto proselitismo attraverso una associazione para-militare che aveva affiliati in 12 città italiane.

Il giovane è stato portato in Questura e nelle prossime ore verrà interrogato dal magistrato che segue il caso per valutare la sua posizione.

Perquisizioni anche a Genova e in altre città d’Italia.