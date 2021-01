Savona – Un giovane di 22 anni è stato arrestato nell’ambito di una complessa indagine sul terrorismo della destra radicale con collegamenti con il suprematismo razzista.

L’agenzia ANSA riporta la notizia del fermo del giovane che avrebbe costituito un’associazione con finalità di terrorismo e di propaganda e istigazione a delinquere.

Ad aggravare ulteriormente la posizione del giovane i messaggi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo contenuti nell’azione propagandistica.

La polizia sta coordinando diversi interventi e perquisizioni anche in altre città come Genova, Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo.

Si cercano i componenti dell’associazione e affiliati che, nel corso del tempo, sono entrati in contatto con l’organizzazione.

L’attività investigativa, diretta dalla procura di Genova, è condotta dalle Digos di Genova e Savona e dal Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione-UCIGOS.

notizia in aggiornamento