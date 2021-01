Genova – Un volo sul cantiere del nuovo waterfront di Levante, progettato da Renzo Piano nel piano di riqualificazione urbana in un video che racchiude un anno di lavoro.

E’ il nuovo lavoro di Drone Genova realizzato da Bruno Ravera, Jacopo Baccani e Gabriele Pecoraro che documenta le tappe salienti dei lavori per il nuovo canale navigabile, eseguiti tra settembre 2019 e settembre 2020 da Consorzio Integra Soc. Coop. e C.M.C.I. S.C.A.R.L. Consorzio Stabile di Genova, su commissione del Comune di Genova.

Le riprese sono partite a seguito della demolizione dell’edificio ex-Ansaldo (NIRA) e hanno documentato i lavori cominciando idealmente dal discorso tenuto dal sindaco di Genova Marco Bucci in occasione della presentazione ufficiale del cantiere, per poi soffermarsi sull’inaugurazione del 6 agosto 2020, giorno di inizio allagamento della nuova darsena, alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore comunale all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione Simonetta Cenci, terminato poi con il collaudo generale in notturna del sistema di illuminazione, il 29 settembre.

La conclusione dei lavori è arrivata con il posizionamento sulla banchina della darsena della scultura di Pietro Cascella, intitolata Muraglia Marina, scontata dall’ex Nira Ansaldo e conservata nei depositi della Fiera di Genova fino al suo posizionamento.

Per realizzare il video ci sono volute 18 giornate di produzione e una decina di diversi punti di vista, e sono stati impegnati cameraman, droni e time-lapse.

Tra le tecniche di ripresa utilizzate, ci sono anche le immagini a 360°, con viste diurne e notturne che si possono vedere all’indirizzo www.cambiaprospettiva.com/360/ , in cui Drone Genova offre un tour navigabile di Genova dall’alto e dove ci si può anche immergere in quattro viste navigabili a 360° che mostrano l’evoluzione dei lavori della nuova darsena.