Genova – Piazza Santa Maria degli Angeli, nel centro storico di Genova, come una discarica a cielo aperto.

Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti in parte vuoti, materassi lasciati davanti ai bidoni e sacchetti strappati con spazzatura sparpagliata.

Così si presentava questa mattina la piccola piazza nel cuore del centro storico, tra la Maddalena e via Garibaldi.

Una situazione di degrado pericolosa per gli operatori Amiu e per i residenti: i rifiuti non conferiti all’interno degli appositi contenitori, infatti, sono l’ambiente ottimale per la proliferazione dei topi, problema già fortemente dibattuto soprattutto per la salvaguardia dell’igiene in città.

Abbandonare rifiuti ingombranti per strada è un reato ambientale punito con sanzioni pecuniarie.

La tutela della salute pubblica e della salute dei lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti è un compito che va portato avanti in sinergia con i cittadini che devono adottare comportamenti responsabili e non abbandonare i rifiuti in maniera sconsiderata.