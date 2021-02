Sanremo – Niente pubblico in sala e niente eventi esterni per tutta la durata del Festival della Canzone Italiana edizione 2021. E’ durissimo il colpo all’edizione della kermesse canora ai tempi del coronavirus.

Il Comitato Tecnico scientifico ha precisato che non ci sarà pubblico in sala durante l’esibizione canora e i protocolli Rai devono contenere il divieto assoluto di eventi esterni come trasmissioni e collegamenti.

Si tratterebbe degli ultimi “tentativi” per non rinviare al prossimo anno un evento che scatena sempre più polemiche e vede contrapposte visioni e idee diametralmente opposte.

Da una parte Albergatori, ristoratori e imprenditori legati al mondo dell’accoglienza turistica e che spingano per la conferma del Festival edizione 2021 con pubblico ed eventi che possono fare da traino all’arrivo di pubblico, turisti e curiosi, mentre sull’altro fronte c’è chi teme che la kermesse canora possa generare occasione di ripetuti assembramenti e creare un’immagine distorta dell’emergenza coronavirus.