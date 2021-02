Genova – Un seggio elettorale per le elezioni generali dell’Ecuador ai Magazzini del Cotone del Porto Antico.

Il Consolato dell’Ecuador a Genova informa che domenica 7 febbraio 2021, dalle 9 alle 19, i cittadini ecuadoriani residenti nelle regioni della Liguria e dell’Emilia-Romagna sono chiamati alle urne presso i Magazzini del Cotone, Porto Antico di Genova.

Sarà possibile votare per le elezioni del Presidente, del Vicepresidente, dei Parlamentari Andini, dei Parlamentari all’Estero e per i Parlamentari Nazionali.

Per poter votare occorre essere iscritti alle liste elettorali del Consolato dell’Ecuador a Genova, avere il passaporto o cédula in corso di validità o scaduti.

Per accedere ai seggi è necessario presentarsi alle urne muniti di mascherina propria.