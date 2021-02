Ovada – Chiusa per una notte, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, il casello in entrata di Ovada in direzione Nord.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Tagliolo” e agli impianti della galleria “Ciutti”, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Ovada, in entrata verso Alessandria/Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Masone, sulla stessa A26 o di Novi Ligure, sulla Diramazione Predosa-Bettole D26.