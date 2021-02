Genova – Come previsto, anche questa mattina sta tornando la caligo, la “nebbia marina” che si forma quando la temperatura dell’aria è molto superiore a quella del mare.

L’evaporazione superficiale, spinta da venti leggeri, forma vere e propria nuvole che tendono a restare a bassa quota come la nebbia.

Nella notte la caligo ha provocato un fenomeno che, in Liguria, non si vedeva da tempo: le navi alla fonda al largo del Porto, hanno suonato le sirene anti nebbia per segnalare la loro posizione.

Una presenza che ha creato non poche preoccupazioni a chi vive lungo la costa perché in molti hanno pensato ad un’emergenza.

La caligo potrebbe accompagnare anche i prossimi giorni, almeno sino a sabato, per le condizioni meteo-marine previste come “stabili”.