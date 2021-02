Genova – Si è tenuta questa mattina al cimitero di Staglieno la cerimonia per commemorare tutte le vittime della pandemia da Covid-19.

Una triste conta che, a un anno dalla prima vittima del Coronavirus, ha fatto segnare 3.615 vittime in Liguria, dato destinato purtroppo a crescere ulteriormente.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questa mattina durante la commemorazione, ha scritto su Facebook: “Da un anno, ogni giorno, leggiamo il bollettino Covid. Da un anno, ogni giorno, leggiamo il numero delle vittime. Il momento più difficile della giornata. Dietro quei numeri ci sono persone, famiglie storie. Dietro quei numeri ci sono le nostre radici, strappate con una violenza inaudita. Senza la possibilità di un ultimo abbraccio, senza l’ultimo saluto, senza poter stringere la mano di un familiare”.

Ancora: “Oggi, a poco più di un anno dalla prima vittima in Liguria, abbiamo deciso di stringerci in un unico abbraccio, tutti insieme, in silenzio, interrotto solo dai rintocchi delle campane che ricorderanno i nostri cari che se ne sono andati per colpa di questo maledetto virus”.