Genova – La Liguria potrebbe tornare in zona gialla da lunedì.

Secondo il monitoraggio settimanale, infatti, l’indice Rt nella regione sarebbe sceso a 0,94, sotto la soglia dell’1 che fa scattare l’innalzamento alla fascia di rischio arancione.

“C di tornare in fascia gialla”, ha annunciato il presidente della Regione Giovani Toti ma le decisioni in merito arriveranno solo più avanti e saranno in vigore da lunedì prossimo.

Intanto, il quadro nazionale non è dei migliori.

La situazione in diverse regioni italiane è in peggioramento con la curva del contagio che tende a salire in maniera diffusa quasi ovunque.

Il Piemonte, con un indice Rt di 1,03, entrerà in fascia arancione come già annunciato dal presidente della Regione Alberto Cirio; dubbi sul passaggio in arancione della Lombardia dove la situazione è al limite.

Possibile innalzamento delle norme di contenimento anche per Puglia, Lazio, Marche e Basilicata.

Possibile zona rossa, invece, per Campania ed Emilia Romagna con il governatore di quest’ultima che ha già disposto una zona arancine scuro per Bologna e ha chiuso le scuole a partire da lunedì.

Intanto si attende la bozza del Nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, che dovrebbe essere consegnata quest’oggi e messa a punto insieme alle Regioni entro lunedì.

Secondo quanto finora riportato, stando anche alle dichiarazioni in Senato del ministro della Salute Roberto Speranza, non saranno previste sostanziali riaperture.

Rimarrà in vigore fino al 27 marzo lo spostamento tra regioni, anche se non è escluso che il divieto venga prorogato anche in vista delle festività pasquali.

Nessuna riapertura serale per i ristoranti in zona gialla ma il Governo ha accolto la richiesta di far decorrere le validità delle norme a partire dal lunedì consentendo quindi ai ristoratori di non perdere i fine settimana.

Spiragli per cinema e teatri. Il Nuovo Dpcm, infatti, potrebbe regolamentare la riapertura delle sale dal prossimo 27 marzo a due condizioni: il parere positivo del Cts e la curva, a ridosso dell’apertura, effettivamente in discesa.

Resteranno chiuse le palestre e le piscine mentre, in caso di zona rossa, non sarà consentito fare visita a parenti o amici.