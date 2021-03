La Spezia – Si sono resi protagonisti di una serie di atti vandalici compiuti nelle vicinanze del Monumento della Resistenza ai giardini pubblici della Spezia i tre minorenni identificati e denunciati dagli agenti della Polizia Municipale.

I fatti si riferiscono al tardo pomeriggio di sabato quando gli agenti della Polizia Locale sono stati allertati circa la presenza di alcuni persone nei giardini pubblici intente a compiere atti d vandalismo.

Le pattuglie sono prontamente intervenute ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno, solo un monopattino elettrico della Bit Mobility utilizzato per il servizio di sharing gatto nella fontana del monumento.

Gli agenti hanno quindi avviato le indagini e sono riusciti a risalire all’identità dei tre giovani grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

Si tratta di 2 ragazzi di 15 anni e un altro di 17, tutti denunciati in stato di libertà al Tribunale dei minori di Genova per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

Al momento della convocazione dei minori e dei rispettivi tutori presso il Comando di Via La Marmora tutti si sono scusati dell’accaduto apparendo dispiaciuti.

È in corso di valutazione l’eventuale costituzione di parte civile nel procedimento che verrà instaurato contro i minori, da parte degli enti danneggiati.