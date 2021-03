Genova – Ha scavalcato la recinzione degli uffici della sezione della polizia locale della Bassa ValBisagno, a Marassi ed ha tentato di rubare una bicicletta elettrica di proprietà di un agente ma è stato scoperto ed arrestato.

Un ladro decisamente maldestro quello fermato oggi dagli agenti di polizia locale nel giardino della sezione di Marassi.

L’uomo, cittadino italiano, ha scavalcato la recinzione ed ha preso di mira una bici elettrica di ingente valore.

Ha tentato di portarla via ma un passante che aveva notato la scena ha segnalato quanto stava avvenendo alla polizia locale e subito gli agenti sono usciti nel giardino ed hanno bloccato l’uomo prima che riuscisse a fuggire.

Il malvivente è stato fermato e accompagnato nei locali della Polizia locale di piazza Ortiz per l’identificazione e il fotosegnalamento presso il reparto Giudiziaria, quindi arrestato in flagranza per il tentativo di furto.