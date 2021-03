Genova – L’indice Rt in Liguria è appena sopra all’uno e per il momento l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva si attesta poco sotto al 27%.

lo ha fatto sapere Angelo Gratarola, direttore del Dipartimento Emergenza Direttore Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova e membro della task force per il contrasto al Covid-19 regionale.

Secondo quanto spiegato da Gratarola, l’occupazione dei posti letto in media intensità di attesta al 43,8% mentre quello dell’Intensiva è pari al 26,8% ma “quest’ultimo dato è fluttuante e con un paio di dimissioni la percentuale si abbassa in modo significativo”.

Anche la Liguria vede una importante diffusione della variante inglese, tanto da essere riscontrata in un caso su due con un’incidenza del 50%.

Un dato che ha voluto sottolineare il dottor Gratarola, si è maggiormente concentrato nella zona del ponente ligure per cui sono state disposte misure più stringenti.

E misure più stringenti potrebbero essere adottate in tutta Italia già dalla prossima settimana.

Domani è atteso il consiglio dei Ministri in cui il premier Draghi discuterà delle nuove misure da attuare in Italia per fronteggiare la terza ondata anche alla luce delle analisi del Cts.