Genova – Bunker corazzato della seconda guerra mondiale in vendita a Crevari per 110mila euro. La proposta, decisamente molto particolare, è comparsa in queste ore su un noto sito di annunci immobiliari e i dati forniti corrispondono effettivamente ad una fortificazione storica, di proprietà privata, presente nelle vicinanze della via Aurelia, nella zona di Crevari.

Per la non certo modica cifra di 110mila euro è possibile (???) acquistare 52 metri quadri di superficie totale interna, difficilmente modificabile viste le pareti in cemento anti esplosione di qualche metro di spessore ma con una invidiabile vista mare e con un pò di terreno attorno.

L’annuncio presenta anche alcune proposte di progettazione per trasformare con molta fantasia e un buon investimento in termini di denaro, la fortificazione della seconda guerra mondiale in un mini appartamento dotato di tutti i confort.

Il tetto della struttura, decisamente robusto, potrebbe ospitare anche il parcheggio per una vettura.

Non è ancora chiaro se si tratti di uno scherzo goliardico molto ben studiato ma, di certo, la proposta sta scatenando molto clamore, specie nella zona di Voltri e del Ponente genovese proprio per le caratteristiche inusuali dell’immobile in vendita.

A incuriosire è anche il fatto che il bunker risulti di proprietà privata e che sia rimasto per decenni completamente inutilizzato anche se sul web si trovano tracce di numerose visite di “curiosi” più o meno autorizzati e che hanno scattato immagini fuori e dentro il fortino.

Qualche sito specializzato avanza l’ipotesi – non confermata al momento – che il bunker sia collegato con un cunicolo sotterraneo ad un’altra fortificazione presente sulla scogliera, a pochi metri dal mare.

Se davvero fosse così la “villetta” potrebbe avere persino uno “sbocco al mare”.

Su Facebook ci si interroga anche sulla possibilità che tale costruzione non possa essere modificata in alcun modo poiché “residuato bellico” di importanza storica.

La Soprintendenza, insomma, secondo alcuni bloccherebbe qualunque progetto di stravolgimento dell’attuale situazione costruttiva e conservativa.

Si potrebbe certamente ripulire e ristrutturare ma sempre e solo conservando le caratteristiche del bunker.

Il “caso” del bunker della seconda guerra mondiale in vendita potrebbe anche essere un “apripista” poiché nella zona del ponente genovese, sono numerosi i bunker abbandonati presenti tra la boscaglia e meta di appassionati che certamente non li trasformerebbero in abitazioni.