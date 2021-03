Genova – Con l’auto, nei giardini pubblici, sino all’ingresso della scuola, in piazza Galileo Ferraris a Marassi. Ha suscitato stupore, questo pomeriggio, l’arrivo nei giardini pubblici davanti alla scuola Papa Giovanni XXIII, di una vettura del Comune di Genova che, invece di fermarsi in strada è salita sul marciapiede per andare a parcheggiare davanti all’ingresso dell’Istituto tra lo stupore dei presenti.

Il personale a bordo è rimasto a lungo nei pressi e poi si è allontanato tra le proteste di mamme e papà che avevano portato i figli nello spazio riservato ai pedoni e alle famiglie.

A fare meraviglia è soprattutto la possibilità di posteggiare l’auto nelle vicinanze, anche in seconda fila se si fosse trattato di una emergenza dovuta alla “missione”, invece di invadere con un’auto uno spazio dove giocano in libertà i bambini e dove gli anziani passeggiano siedono sulle panchine in cerca di quiete lontano dal traffico.

La presenza dell’auto non è sfuggita all’obiettivo di alcuni residenti che hanno postato l’immagine sulle pagine social del quartiere.