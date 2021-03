Ventimiglia (Imperia) – Sono stati sorpresi mentre cenavano all’interno di uno stabilimento sul lungomare di Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia, contravvenendo alle disposizioni in vigore per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Per questo sette persone, cinque francesi e due italiani, e il titolare dello stabilimento sono stati multati per inosservanza della normativa anti Covid.

A far scattare i controlli è stata una segnalazione che ha portato gli agenti della Polizia Locale a intervenire sul posto.

Per tutti è scattata la multa ma, secondo quanto si apprende, la Prefettura di Imperia potrebbe decidere per ulteriori provvedimenti nei confronti del locale, Coe la chiusura, visto che il ristorante avrebbe dovuto servire soltanto cibo da asporto e non permettere il consumo all’interno dei suoi ambienti.

Nelle prossime ore saranno prese decisioni a riguardo.