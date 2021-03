Genova – Non c’è stato nulla da fare per Nando Marzorati, l’anziano rimasto ferito in modo grave la scorsa settimana dopo essere stato investito da una fiammata mentre bruciava sterpaglie nel suo orto, a Loano.

L’uomo era stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e, vista la gravità delle ferite, era stato trasferito in elisoccorso al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Nonostante i tentativi dei medici, l’anziano è morto ieri.