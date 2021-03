Genova – Sono 4 le persone contagiate dal coronavirus nel focolaio di infezione scoperto all’ospedale Galliera. Si tratterebbe di 3 pazienti e di una operatrice socio sanitaria (oss) che risulterebbe non vaccinata.

La scoperta del cluster all’interno di un reparto covid free del Galliera rafforza le polemiche sulla obbligatorietà del vaccino per il personale medico e sanitario che lavora negli ospedali visto che si tratta del terzo caso negli ospedali della Liguria dopo i focolai scoperti nel reparto dell’ospedale San Martino, con 4 probabili decessi e 19 contagiati, e dell’ospedale di Lavagna.

Questa volta, però, non è chiaro se l’operatrice sanitaria avesse rifiutato il vaccino o fosse ancora in attesa di farlo ed esiste il sospetto che il contagio sia partito da un paziente risultato negativo all’accesso nel reparto per poi “positivizzarsi” una volta all’interno.

Il virus, infatti, ha un periodo di “incubazione” durante il quale il paziente infettato risulta negativo ai tamponi rapidi poiché la carica virale non ha ancora raggiunto il livello minimo per essere rilevata dai reagenti usati negli esami.

I pazienti risultati positivi al coronavirus sono stati trasferiti nel reparto covid e i sanitari stanno tenendo sotto stretta sorveglianza gli altri pazienti del reparto per scoprire quanto prima possibile eventuali nuovi focolai.