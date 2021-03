Genova – Anche quest’oggi sono tornati a protestare i ristoratori e i titolari di palestre.

Un appuntamento “fisso” quello del lunedì, da diverse settimane giorno in cui gestori di bar, ristoranti, esercenti e titolari di palestre si ritrovano in piazza per manifestare contro le restrizioni anti Coronavirus.

La manifestazione ha preso il via alle 15.00 con un presidio nel piazzale antistante la Prefettura.

Il corteo potrebbe comporsi e sfilare per le strade della città, come accaduto nelle scorse settimane.

La richiesta degli esercenti è ferma: poter riaprire il prima possibile, riconoscendo gli indennizzi economici per i danni subiti dal fermo.