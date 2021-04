Sanremo – Avrebbe adescato ragazzini minorenni per ottenere immagini pedopornografiche e per scambiare conversazioni ad alto tasso erotico. Protagonista della vicenda una ragazza di 20 anni di Sanremo finita nella rete delle forze dell’ordine che indagano su pedopornografia e pedofili in Rete.

La giovane avrebbe utilizzato chat molto in voga tra i ragazzini per contattare giovanissimi minorenni con i quali avrebbe intrattenuto conversazioni molto spinte e con riferimenti espliciti al sesso.

La ragazza avrebbe anche richiesto ai minorenni di inviare immagini a luci rosse che conservava sul computer e su tablet e telefono cellulare.

A far partire le indagini la denuncia di una famiglia di Bolzano che ha scoperto le conversazioni hot tra il figlio di 12 anni e la giovane di Sanremo e ha presentato denuncia alla polizia postale che ha subito identificato l’autrice.

In casa della giovane donna sono state trovate immagini hot con il ragazzino e prove della sua attività di adescatrice di minorenni on line.

Al vaglio ora il suo portatile e altri tablet per cercare prove e immagini che dimostrerebbero altri episodi commessi con altri minori in diverse parti d’Italia.