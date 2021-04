Genova – Grave incidente fortunatamente senza feriti, la scorsa notte, sull’autostrada A7 Genova – Milano. Un Tir che procedeva da Busalla verso Bolzaneto si è ribaltato per cause ancora da accertare in una curva.

L’enorme container della parte posteriore ha perso il controllo ribaltandosi fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 della scorsa notte e sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, del 118 e delle forze dell’ordine.

Fortunatamente la motrice con il conducente è rimasta in piedi anche se inclinata e l’autista non ha riportato ferite ma solo un grande spavento.

Il mezzo è stato rimosso con la gru dei vigili del fuoco e l’autostrada è stata riaperta senza problemi.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Fortunatamente l’ora tarda e le restrizioni per la zona rossa hanno fatto in modo che sull’autostrada non viaggiasse praticamene nessuno.