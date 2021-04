Imperia – Un focolaio di infezione da coronavirus è stato scoperto nelle ultime ore in una casa di accoglienza per Migranti.

Cinque persone sono risultate positive al tampone ed una è stata trasferita in ospedale per le sue condizioni di salute.

Gli altri 4 contagiati non presentano sintomi della malattia.

Altre 8 persone sono state messe in quarantena dalle autorità sanitarie mentre vengono compiuti controlli e il tracciamento dei contatti avuti dai Migranti negli ultimi giorni.