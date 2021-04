Genova – E’ stato fermato per un controllo di routine ed è stati sorpreso con della cannabis in tasca il 26enne che ieri pomeriggio è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per detenzione di droga al fine di farne commercio.

Gli agenti del commissariato di Cornigliano, impegnati in un controllo del territorio, hanno notato due giovani in sella a uno scooter in via Cantore, a Sampierdarena, e hanno deciso di controllarli.

Durante l’identificazione, il 26enne è stato trovato in possesso di una confezione con su scritto “Ktama”, con all’interno 83 grammi di cannabis.

Gli agenti lo hanno quindi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio.