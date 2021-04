Genova – Vaccinazioni sino alle 2 di notte con il nuovo hub aperto ieri sera nella zona di San Benigno ma il freddo pungente non ha agevolato le operazioni e le lunghe attese in fila, all’esterno, hanno sollevato più di una protesta.

Avvio tra luci ed ombre per il nuovo polo sanitario per le vaccinazioni anti coronavirus che certamente aiuterà ad incrementare il numero giornaliero delle persona vaccinate ma andrà “ripensato” alla luce delle temperature non esattamente primaverili delle ultime ore.

I genovesi hanno atteso in fila il loro turno per entrare nella struttura ma l’attesa all’esterno, con temperature inferiori ai 10 gradi hanno scatenato diverse lamentele, soprattutto tra i “meno giovani”.

Un inconveniente registrato anche all’hub del padiglione Jean Nouvelle della Fiera di Genova dove, nei giorni scorsi, era stato il vento forte e un pò di confusione per l’avvio ad aver suscitato i commenti negativi dei genovesi.

Colpa di chi si presenta con eccessivo anticipo secondo gli organizzatori mentre i cittadini si domandano a cosa pensi chi organizza queste strutture anche considerando l’età degli utilizzatori.

Di certo poter effettuare vaccinazioni sino alle due di notte mette a disposizione una nuova arma contro la pandemia e consente di far crescere il numero dei vaccinati che quotidianamente si registrano in Liguria.