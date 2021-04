In arrivo sulla Liguria il fronte vero e proprio della perturbazione, accompagnato anche da temporali, soprattutto nella notte/mattinata di domani, con venti forti settentrionali a ponente, meridionali a levante.

Arpal ha emanato la seguente Allerta Meteo per gli effetti delle piogge diffuse e dei Temporali sul centro levante regionale dalle 00.00 alle 15.00 di domani, lunedì 12 aprile:

• ARANCIONE PIOGGE DIFFUSE sui bacini medi e grandi di C – levante regionale (poi gialla fino alle 17.00); GIALLA sui bacini piccoli.

• GIALLA PER TEMPORALI sui bacini piccoli e medi di B-C-E (centro levante regionale).

Le precipitazioni delle ultime dodici ore hanno interessato tutta la Liguria, e si sono soffermate in particolare sul centro: 124.8 mm a Panesi, 115.2 a Chiavari, 114.2 a Rapallo, 105 a Camogli. Il risultato è visibile nella mappa di bagnamento allegata, che mostra il suolo quasi saturo sul centro levante. Proprio dove sono attesi i quantitativi più significativi dell’imminente passaggio perturbato, che attraverserà la Liguria da ponente a levante a cominciare da questa notte. Il fronte freddo aumenterà l’instabilità, fornendo le condizioni necessarie per lo sviluppo di temporali localmente forti o organizzati.

Ecco i fenomeni previsti dall’Avviso meteorologico di questa mattina:

OGGI, domenica 11 aprile, instabilità in rapido aumento in serata per l’approssimarsi di un sistema frontale dalla Francia con piogge e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in successiva intensificazione nella notte. Bassa probabilità di temporali forti su BCE: possibili allagamenti localizzati, piccoli smottamenti. Venti inizialmente ancora forti settentrionali (50-60 km/h) su B, in attenuazione dal pomeriggio, forti meridionali su C con rinforzi fino a burrasca (60-70 km/h) in tarda serata. Mare localmente agitato su C, in temporaneo calo dal pomeriggio.

DOMANI, lunedì 12 aprile, perturbato con piogge moderate e rovesci diffusi, alta probabilità di temporali forti o organizzati su B,C,E, bassa probabilità su A,D. Cumulate elevate su C,E, significative su A,B,D (localmente elevate su B); fenomeni in attenuazione dal tardo pomeriggio. Venti forti meridionali su C,E (50-60 km/h) fino al mattino, moderati settentrionali altrove con rinforzi forti e rafficati in serata su A,B (55-65 km/h). Mare localmente agitato al mattino su C per onda da Sud, in calo.

DOPODOMANI, martedì 13 aprile, Nelle prime ore, venti forti settentrionali (55-65 km/h) con raffiche di burrasca 60-75 km/h su A,B e sui rilievi; graduale attenuazione dalle ore centrali.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia