Genova – Sono due le persone identificate e denunciate perché responsabili degli insulti e delle minacce via social al primario di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti.

Si tratterebbe, secondo quanto diffuso, di due uomini, entrambi cinquantenni e residenti uno a Catanzaro e uno a Trieste.

La Digos ha prelevato e sequestrato i cellulari e i computer dei due mentre si continua a indagare per risalire ad altri responsabili di campagne diffamatorie che hanno avuto come oggetto il medico.

a le indagini non sono finite. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità di tutti quelli che avevano partecipato alla campagna denigratoria nei confronti del medico.