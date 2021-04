Genova – Erano state rubate dall’altare maggiore della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Napoli le due lastre in marmo settecentesche recuperate dai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale presso una nota casa d’aste genovese.

A metterle in vendita un antiquario di Roma che ora dovrà spiegare come ne è entrato in possesso.

Le due lastre in maro policromo erano state trafugate nel 1991 e da allora erano inserite nel grande archivio elettronico delle opere d’arte italiane ed è bastato un confronto con il data base per far scattare l’allarme e il blitz dei carabinieri coordinati dalla Procura di Genova.

Le lastre sono state sequestrate e verranno riconsegnate ai legittimi proprietari che potranno sistemarle nell’altare dove erano state rubate.

Indagini in corso, invece, per scoprire come l’antiquario di Roma abbia avuto le preziose opere, finemente lavorate e come siano finite a Genova.