Genova – Due giovani donne hanno perso la vita nel corso della notte in due diversi episodi ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Una ragazza di 14 anni ed una di 21 sono precipitate dalla finestra di casa e dal pianerottolo in via Orgiero a Sampierdarena e in corso Gastaldi a San Fruttuoso.

La ragazza di 14 anni è caduta dalla finestra della sua camera poco prima delle 3 di notte in via Orgiero mentre poche ore dopo, alle 5, la ventunenne è precipitata dal pianerottolo di casa, in corso Gastaldi.

In entrambe gli episodi non è escluso il gesto volontario e i corpi sono stati ritrovati a terra, dopo un tragico volo di diversi metri.

Le forze dell’ordine sono intervenute insieme ai mezzi di soccorso del 118 ma per le due giovani non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso per ricostruire cosa è avvenuto ed eventuali responsabilità.