Genova – Saranno 37 le squadre per la vaccinazione domiciliare attivate sul territorio della Liguria a partire dalla prossima settimana. Porteranno a casa delle persone che non possono spostarsi la vaccinazione che normalmente viene fatta nei laboratori e nei punti vaccino.

Un modo per accelerare le operazioni di vaccinazione anche per le persone che non possono spostarsi o che hanno difficoltà di deambulazione.

Le 37 squadre saranno così suddivise: 7 nella Asl1, 6 nella Asl2, 13 nella Asl3, 6 nella Asl4 e 5 nella Asl5. Fino alla scorsa settimana le squadre attive sul territorio regionale erano in totale 27.

In Liguria le persone non deambulanti che devono essere vaccinate sono circa 10mila