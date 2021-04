Genova – Voleva imbarcarsi per la Sardegna Gabriel Falloni, 35 anni, l’uomo sospettato dell’omicidio di Raluca Elena Serban, la donna di 32anni di origini rumene trovata senza vita in un’abitazione ad Aosta, domenica scorsa.

L’uomo è stato catturato dalle forze dell’ordine che lo stavano cercando perché indagato per l’omicidio della giovane donna. Seguendo le tracce del suo telefono cellulare, gli investigatori lo hanno trovato prima che si imbarcasse per l’isola che l’uomo conosce molto bene.

Secondo gli investigatori Falloni, con precedenti per violenza sessuale, avrebbe ucciso Raluca con una coltellata alla gola dopo un litigio per motivi ancora da accertare.