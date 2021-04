Genova – Ha già raccolto la rispettabile somma di 6mila euro la petizione popolare avviata da alcuni amici del venditore ambulante di fazzoletti multato dalla polizia locale per aver venduto nel sottopasso di piazza Corvetto senza la regolare licenza.

La notizia aveva scatenato roventi polemiche sui social con proteste vivaci per la sanzione da 5mila euro inflitta per un comportamento certamente sbagliato e illegale ma che certamente non è criminale.

Sin da subito gli amici di Mohammed, persone che lo conoscono da anni e sanno che è ben integrato e cerca da tempo un lavoro regolare e sopravvive con la piccola attività di venditore ambulante, hanno avviato una raccolta di fondi necessari a pagare la multa.

Mohammed non dispone, ovviamente, di quella cifra e ha ora pausa che possa essergli revocato il permesso di soggiorno perché non riuscirà a pagare.

“Il mio Amico Mohammed sta nel sottopasso di Corvetto da tanti anni – è scritto nella petizione – Tutti i giorni mi saluta con un sorriso quando vado al lavoro, fa giocare i miei bambini per qualche istante e aiuta mia moglie con la spesa o col passeggino. In cambio non chiede nulla, ma vende piccole cose come i portachiavi a forma di animaletto che si illuminano e fanno felici i miei figli”.

Un cittadino di Genova ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe

“Sua moglie e i suoi figli stanno in Marocco, a migliaia di chilometri di distanza – spiega ancora la petizione – Altre latitudini, altri problemi, ma lui è qui da noi 10 mesi all’anno e in qualche modo riesce a mandare giù quello che serve. Ho deciso cosí di aiutarlo per dimostrargli che i suoi sorrisi, ed ogni singolo gesto di affetto nei confronti dei passanti e della gente del quartiere valgono davvero qualcosa per tutti noi!”.

La campagna è raggiungibile al link

https://it.gf.me/v/c/gfm/un-piccolo-aiuto-a-mohammed