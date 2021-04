La storica villa Pallavicini di Rivarolo tornerà presto di proprietà del Comune di Genova. Ad annunciarlo Municipio e Comune stesso che è al lavoro per una trattativa con il provato che aveva acquisito l’immobile proprio dalla civica amministrazione che ora lo rivorrebbe.

Villa Pallavicini ha un indubbio valore storico per il quartiere di Rivarolo e ha ospitato a lungo il Municipio quando si chiamava ancora Circoscrizione e la sua cessione a privati non ha mai convinto del tutto i rivarolesi.

Ora che il Municipio torna a chiederne l’acquisizione, la villa potrebbe tornare ai fasti di un tempo e tornare nella disponibilità della delegazione per ospitare uffici ma anche un museo o eventi.

Da risolvere la difficile partita economica perchè il Comune di Genova vorrebbe concludere l’operazione con un “cambio alla pari” con il privato.

In pratica offrirebbe un immobile di pari valore ma in un altro posto.

Per farlo è in corso una delicata perizia tecnica, che comprenderà anche i lavori necessari alla messa in sicurezza e al restauro di un bene vincolato, e che chiarirà il valore reale della villa.

A quel punto verrà predisposta una offerta al privato e identificato l’immobile che verrebbe ceduto in “cambio”.

Un’operazione che i bene informati pensano andrà in porto agevolmente visto che Villa Pallavicini necessità di importanti interventi di restauro e ripristino e che la sua collocazione, soffocata da ferrovia e sovrappassi, non la renderebbe particolarmente “attrattiva” sul piano commerciale.

Villa Pallavicini nella scheda del FAI – Fondo Ambiente Italiano

La settecentesca Villa Pallavicini si trova nel quartiere Rivarolo in Valpolcevera a Genova.

La Villa ha le sue origini molto lontane nel tempo ed è architettonicamente cambiata nel corso dei secoli, così come ne è mutato l’utilizzo: da dimora gentilizia a sede amministrativa del Comune di Rivarolo prima e del Comune di Genova poi, in seguito all’annessione di Rivarolo alla Grande Genova. Ma ciò che è rimasto invariato è il significato simbolico e affettivo per le Comunità rivarolese e polceverasca che vi riconoscono le proprie radici e la propria storia.

Rivarolo e la Valpolcevera divennero dal 18° secolo residenza di villeggiatura dei nobili genovesi.

Villa Pallavicini fu dimora agreste dei Pallavicini, e restò come punto stabile di ritorno anche nei secoli seguenti.

Sarà in Rivarolo che si trascorrono le villeggiature, dove ci si ritira da anziani e dove si faranno seppellire molti di quel casato.

I Pallavicini avevano a Rivarolo altre proprietà di campagna. Fra queste Villa Pallavicini divenne la sede di rappresentanza della famiglia, per il carattere di maestosità dell’edificio, chiuso ai lati da due bassi corpi con i quali forma una corte.

In questo palazzo avvennero fatti storici per Rivarolo, per Genova, per la Repubblica di Genova. Nelle sue stanze, nel 1793, si svolse l’importante incontro fra l’ambasciatore inglese Sir Francis Drake e Gian Carlo Pallavicini, già Doge di Genova, per difendere la neutralità della Repubblica Genovese, oppressa dai francesi da terra e dagli inglesi da mare. Nel 1815 Paolo Gerolamo vi ospita sua Santità Papa Pio VII nel suo viaggio in fuga dall’esercito francese.

In tempi più recenti divenne un edificio fondamentale della comunità dei Rivarolesi: passò da dimora agreste nobiliare a sede amministrativa comunale.

Nei suoi ambienti, nel corso degli anni, vi furono allocati una scuola elementare e media, l’Associazione dei Carabinieri, i Vigili urbani, la Banda Musicale di Rivarolo, le scuole Vespertine e, in uno dei corpi laterali, la scuola per l’infanzia delle Suore Dorotee, unica attività ancor oggi operante.

Inoltre, la Villa e la sua corte con la magnifica doppia scalinata in marmo sono sempre state il luogo prescelto per le celebrazioni e manifestazioni nel quartiere di Rivarolo.

Antiche foto mostrano le cerimonie per l’apertura delle nuove strade della zona, l’inaugurazione del Monumento ai Caduti di Piazza Verdi (oggi Piazza Petrella) alla presenza di S. A. Reale il Principe di Udine, l’inaugurazione della P.A. Croce Rosa e le premiazioni dei suoi Militi.

Villa Pallavicini con corte, edifici annessi e pertinenze è sottoposta alla tutela dei Beni Culturali e paesaggistici della Regione Liguria.

La Villa, affacciata sulla omonima piazza, è ora in stato di abbandono. Riqualificare Villa Pallavicini potrebbe restituire a nuova vita e a nuove funzioni un manufatto storico di valore e il suo recupero contribuirebbe anche alla promozione del territorio circostante, la Valpolcevera, territorio in attesa di rilancio, specie in questo periodo dopo il dramma del Ponte Morandi. Vita e vitalità a Villa Pallavicini