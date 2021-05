La Spezia – E’ stato multato perché sorpreso a servire da bere alcolici a minorenni e per aver lasciato consumare al bancone nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria ma ha perso il controllo, reagendo alle forze dell’ordine e ha ferito quattro agenti della Polizia di Stato.

E’ accaduto in locale di via Chiodo, alla Spezia.

L’uomo, un 54enne titolare del locale, si è visto multare per non aver rispettato il divieto di vendita di alcolici a minorenni e per essere stato sorpreso con tre clienti all’interno del bar, intenti a consumare.

Ai verbali l’uomo ha reagito insultando gli uomini della Polizia e della Guardia di Finanza.

Ha poi iniziato a minacciare di darsi fuoco. Riportato faticosamente alla calma da un medico del 118 chiamato sul posto, ha di nuovo minacciato il suicidio e si è poi scagliato contro gli agenti.

Proprio per cercare di evitare all’uomo una rovinosa caduta, gli agenti hanno cercato di trattenerlo finendo però a terra con lui e ferendosi con alcuni cocci di bottiglia.