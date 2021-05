Genova – Sono stati risvegliati nel cuore della notte da un enorme convoglio eccezionale, diretto al Porto, che muoveva per via Lungomare Canepa tra frastuoni, sirene e forti vibrazioni.

Una notte da incubo per gli abitanti delle case che si affacciano sulla strada di Sampierdarena.

Un gigantesco automezzo che trasportava un grosso manufatto ha transitato sotto le finestre, con rumore assordante e provocando tremori che hanno terrorizzato le persone, senza alcuna comunicazione preventiva e creando paura e preoccupazione anche in persone molto anziane.

Divampano sulle pagine social le proteste dei residenti di via Lungomare Canepa, alle prese con l’ennesima notte insonne per i rumori provenienti dalla strada trasformata in autostrada prima, in pista da corsa poi e ora in un disagio perenne che mette a rischio la salute.

I residenti protestano in particolar modo per la mancanza di informazione e puntano il dito su chi, sapendo del trasporto, non ha pensato di avvisare chi abita lungo il percorso per avvisare di quanto stava per avvenire.

Dillo a LiguriaOggi.it

La Rubrica di segnalazioni è raggiungibile scrivendo (con foto e video allegati) a:

Email – redazione@liguriaoggi.it

Whatsapp 351 5030495