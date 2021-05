Genova – E’ accusato di violenza sessuale e di atti sessuali con una minorenne l’uomo di 41anni arrestato in piazza Baracca, nel quartiere di Sestri Ponente, al termine di indagini condotte dalla polizia.

La notizia è stata annunciata dall’edizione di oggi del quotidiano Il Secolo XIX che anticipa alcune indiscrezioni sulla vicenda.

L’indagato sarebbe un dipendente AMT ed avrebbe spinto una ragazzina di 13 anni, conosciuta su Instagram, a compiere atti sessuali con lui.

Secondo l’ipotesi di indagine, infatti, l’uomo avrebbe contattato la minorenne sul social network per poi avviare una relazione prima a base di messaggi, poi di brevi incontri e infine compiendo vere e proprie violenze approfittando della giovane età della vittima.

Le indagini, delicatissime, si concentrano soprattutto sulle dinamiche degli incontri poiché l’uomo non avrebbe nascosto la sua età e non avrebbe mentito presentandosi con falsi profili o altri sotterfugi ma resta il fatto che la relazione con la giovanissima resta un illecito e se venissero dimostrati anche i rapporti sessuali scatterebbe automaticamente l’accusa di violenza sessuale poiché per legge si tratta di una relazione proibita.

La giovane età della vittima e la differenza con quella del presunto abusatore non lascerebbero spazio ad interpretazioni legali diverse.