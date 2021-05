Genova – E’ stato arrestato dagli uomini del 7° distretto della Polizia Locale il 38enne ha rubava quotidiani da un’edicola sul lungomare di Pegli.

Il ladro, un georgiano senza fissa dimora, ogni giorno rubava un quotidiano dal pacco dei giornali lasciati dal distributore davanti all’edicola prima che questa aprisse.

L’altra mattina il proprietario lo a colto il flagrante.

Vistosi scoperto, il 38enne ha reagito sferrandogli un calcio e riuscendo ad assestare un pugno all’uomo che gli aveva strappato dalle mani il giornale rubato mentre urlava insulti all’edicolante in una lingua non comprensibile.

Il tutto è avvenuto sotto le telecamere cittadine e davanti a un agente della Locale che stava dirigendo il traffico a pochi passi dell’edicola.

L’agente è immediatamente intervenuto chiedendo l’ausilio dei colleghi.

Il 38enne è stato fermato e condotto negli uffici del reparto giudiziaria per fotosegnalazione e l’identificazione.

Durante questa fase si è scoperta la nazionalità dell’uomo ed è stato chiamato un interprete che potesse tradurre i diritti e aiutare gli agenti con le dichiarazioni del fermato.

Il georgiano non parla e non comprende l’italiano e non è ancora chiaro per quale motivo ogni giorno rubasse un giornale.

L’uomo ha rifiutato di collaborare non volendo nemmeno interloquire con il traduttore.

Per lui è scattato l’arresto per rapina impropria con violenza o minaccia dopo la sottrazione e il magistrato ha disposto la custoda in cella della Questura fino al processo per direttissima che si è concluso con la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma.