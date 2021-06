Genova – Si trova ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita l’uomo di circa 50 anni che questa notte è stato aggredito con una mazza da baseball a Campomorone.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto ma, stando a quanto finora ricostruito dai Carabinieri che hanno identificato e denunciato l’aggressore per lesioni aggravate, il 50enne, con precedenti, avrebbe colpito il figlio dell’aggressore con uno schiaffo per motivi al momento ancora da chiarire.

L’aggredito, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova dove si trova ricoverato.