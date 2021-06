Rapallo – Nuova ispezione dei tecnici di Autostrade per l’Italia sul viadotto San Francesco, a Rapallo, dopo la caduta di una piastra metallica su un’auto fortunatamente in sosta sotto la struttura.

Il personale controllerà l’intero impalcato per verificare se, davvero, la piastra metallica ritrovata sul tetto di una vettura danneggiata si è staccata da una riparazione o se, invece, risulta estranea, come sostenuto in via informale, alla struttura.

La segnalazione ieri pomeriggio, da parte del titolare di una officina che si trova sotto il cavalcavia e che ha trovato una vettura in riparazione con grossi danni causati da una lastra metallica precipitata dal viadotto.

Secondo le testimonianze raccolte si tratterebbe del secondo episodio di caduta oggetti dal viadotto dopo gli interventi di manutenzione.

Una prima ispezione, condotta alcuni mesi fa, aveva escluso distacchi e il “colpevole” potrebbe essere un mezzo di passaggio che ha “perso” il pezzo di metallo, magari durante un trasporto.

Una verifica condotta ad aprile aveva escluso – per Autostrade – che un altro frammento metallico caduto dal viadotto secondo altre segnalazioni, facesse parte della struttura.