Calice Ligure – E’ dovuto intervenire l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per soccorrere un biker che si era avventurato sui sentieri in località Corbuta, facendo una brutta caduta.

L’allarme è scattato alle ore 15 circa di oggi pomeriggio e la squadra 11 proveniente dalla centrale di Savona è subito intervenuta per poi richiedere l’inervento anche dell’elicottero VF Drago per le operazioni di imbarco e trasporto del ferito essendo la zona molto impervia

Giunti sul posto la squadra 11 ha dato maggiori informazioni a VF Drago per individuare un luogo sicuro dove verricellare personale SAF ( SpeleoAlpinoFluviale, personale VF specializzato in questo tipo di interventi tecnici ) e personale sanitario per dare le prime cure al ferito , che una volta stabilizzato sulla barella dal personale VF di terra insieme ai sanitari ,è stato vericellato a bordo per essere poi trasportato all Ospedale .

Sul posto era presente anche 118 , Soccorso Alpino .