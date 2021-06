Ventimiglia – Ancora nessuna traccia di Sofia, la ragazzina di 14 anni scomparsa lo scorso 1 giugno. L’ultimo avvistamento della ragazza in via della Spiaggia a Ventimiglia e poi più nulla.

I familiari sono in comprensibile agitazione e temono che una persona più grande di lei possa impedirle di tornare a casa o anche solo di chiamare per tranquillizzare i parenti sul suo stato di salute.

Del caso di Sofia si è occupata anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto con un appello alle ricerche a livello nazionale e oltre.

Chi avesse informazioni utili al ritrovamento della ragazza è pregato di contattare al più presto le forze dell’ordine, anche in forma anonima