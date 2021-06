Genova – E’ stato derubato mentre dormiva in un riparo di fortuna alla stazione di Principe e si è recato alla polizia ferroviaria per chiedere di poter visionare i filmati di sicurezza. Quando gli agenti gli hanno detto di presentare denuncia, però, ha sollevato la maglietta mostrando un coltello e lasciando intuire di volersi fare “giustizia da solo”.

E’ successo venerdì sera, quando un cittadino rumeno senza fissa dimora di 45 anni, si è avvicinato ad una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Genova Principe, chiedendo di visionare le immagini dell’impianto di videosorveglianza della stazione.

La richiesta era finalizzata ad individuare il ladro che lo aveva derubato poco prima, mentre stava dormendo sotto il porticato della stazione Principe.

I poliziotti, dopo aver appreso quanto accaduto, lo hanno invitato a sporgere denuncia nei loro uffici.

L’uomo ha così sollevato la sua maglietta e ha mostrato ai poliziotti un coltello inserito nella cintura dei pantaloni, lasciando intendere che voleva risolvere la questione da solo.

Gli agenti si sono fatti consegnare subito il coltello e lo hanno accompagnato in ufficio. Accertata la sua identità personale, lo straniero è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’arma, un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri, è stata posta sotto sequestro.