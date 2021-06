Genova – 18 nuovi contagi e nessun decesso da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria.

Si mantiene stabile la situazione in Liguria con i nuovi casi scoperti a fronte di 2.647 tamponi molecolari e 1.762 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi, riferito alla residenza della persona testata.

– IMPERIA (Asl 1): 0

– SAVONA (Asl 2): 4

– GENOVA: 13, di cui:

• Asl 3: 10

• Asl 4: 3

– LA SPEZIA (Asl 5):0

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Intanto la Liguria entra nella “zona verde” europea, un’area ritenuta a basso rischio dall’UE.

A dare la notizia è stato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti tramite Facebook:

“La Liguria è una delle tre regioni, insieme a Sardegna e Molise, a entrare nella zona verde per il rischio Covid sulla mappa dell’UE , mentre il resto dell’Italia è in gialla. Nelle ultime due settimane la nostra regione ha avuto meno di 25 casi ogni 100mila abitanti e ha un tasso di positività inferiore al 4%: parametri che ci hanno consentito di essere tra i pochi nel Paese e in tutta Europa a passare in verde”.