Genova – Hanno danneggiato un’auto della polizia posteggiata in piazza Matteotti e si sono ripresi con foto e video che hanno poi postato sui social. Protagonisti dell’assurdo episodio 5 giovani, tre italiani e due stranieri, tra i 17 e i 20 anni che hanno evidentemente pensato di passare in modo “alternativo” la serata condita con abbondanti bevute.

I cinque hanno visto la macchina della polizia parcheggiata in piazza Matteotti e ne hanno asportato i tergicristalli e si sono arrampicati sul tetto per poter scattare foto e girare video che hanno poi condiviso sui social come se fosse la cosa più normale.

Gli stessi govani, poco dopo, sono stati casualmente fermati in salita Pollaioli per un controllo e quindi identificati.

Poco dopo gli agenti si sono accorti dei danni all’auto di servizio e rivedendo le immagini del circuito di sorveglianza hanno riconosciuto i cinque fermati poco prima e li hanno denunciati.

Il personale della Centrale Operativa, informato di quanto accaduto, ha visionato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza appurando che, dal momento in cui l’auto era stata parcheggiata fino al rilevamento del danno, era stata avvicinata esclusivamente da cinque soggetti.

I 5 giovani sono stati rintracciati poco dopo dalla volante del commissariato Centro in viale Brigate Partigiane e, a richiesta di poter sbloccare i telefoni cellulari, tutti hanno acconsentito e hanno mostrato il contenuto della galleria.

Nell’ apparecchio di uno di loro erano presenti le immagini del danneggiamento appena effettuato che erano state già postate su Instagram.