Genova – Esselunga potrebbe costruire un nuovo supermercato nell’area ex Mira Lanza in val Polcevera. Le indiscrezioni viaggiano veloci con il tam tam dei social ed alcune verifiche fatte nelle scorse settimane potrebbero confermare quantomeno l’interesse del colosso della distribuzione per l’area abbandonata da decenni.

Una nuova struttura di vendita al dettaglio, con mega parcheggio e piccolo centro commerciale nelle vicinanze potrebbe diventare presto una realtà se i progetti e le richieste di autorizzazione fossero – come si vocifera – già fase avanzata di analisi e autorizzazione.

La novità, però, non piace alle associazioni che tutelano il piccolo commercio al dettaglio e ancora una volta si profila un durissimo braccio di ferro con il Comune di Genova guidato dal sindaco Marco Bucci che non ha mai fatto mistero di voler dare nuovo impulso alla nascita di supermercati come quello già costruito in via Piave, ad Albaro e quello in avanzata fase di progettazione all’ombra della Lanterna.

Nel frattempo non si placa il dibattito sulla costruzione di nuovi supermercati – una Coop nascerà nell’ex mercato ortofrutticolo di corso Sardegna, in ValBisagno – e l’impatto che hanno sul tessuto commerciale locale.

C’è anche chi si domanda se sia poi stato confermato dai fatti che i genovesi risparmino sulla spesa dopo l’arrivo di nuovo concorrenti in un mercato già feroce e che vede operatori diversi e più o meno allineati sui prezzi.