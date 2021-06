Albisola (Savona) – Dieci chilometri di coda sono segnalati in questo momento sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, nel tratto compreso tra Albisola e Celle Ligure, in direzione del capoluogo ligure, per un incidente che ha coinvolto un camion.

Intorno alle 13.00 il mezzo pesante che stava transitando sull’autostrada ha urtato la volta della galleria Terizza, perdendo tutto il carico, costituito da collettame.

L’incidente è avvenuto in maniera autonoma e ha richiamato sul posto soccorsi meccanici e gli agenti della Polizia Stradale.

Con loro anche il personale della Direzione del primo tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Al momento sul tratto si circola a una sola corsia.

Per i soli veicoli leggeri diretti a Genova, autostrade consiglia di uscire a Savona e di rientrare a Celle Ligure.