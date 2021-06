Camogli – I Vigili del Fuoco di Rapallo sono intervenuti sul promontorio di Portofino per soccorrere una donna che si è infortunata ad una caviglia e non riusciva più a camminare. Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Alpino che aveva già stabilizzato e messo in barella la donna.

I Vigili del fuoco hanno collaborato alla discesa, in ambiente impervio, verso Cala dell’Oro, dove era in attesa l’idro ambulanza di Camogli.