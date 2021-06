Genova – Ancora una mattinata di passione per gli automobilisti genovesi della zona del Lungobisagno.

I restringimenti dovuti ai cantieri nella zona continuano a provocare forti disagi alla circolazione veicolare.

Lunghe code e veicoli a passo d’uomo in via Lungobisagno Dalmazia dove i cantieri provocano restringimenti e rallentamenti. Una situazione difficile che sta esasperando i redenti della zona e non solo, stufi dei disagi.

Cantieri anche nella zona di Ponte Carrega e all’altezza di Ponte Feritore con strozzature che, di fatto, bloccano il traffico.

Alcune settimane fa l’assessore al Traffico e Viabilità del Comune di Genova Matteo Campora, dopo le numerose lamentele di residenti e automobilisti, ha effettuato un sopralluogo nella zona ma, a oggi, non è stato chiarito cosa sia emerso dalla visita dell’assessore.