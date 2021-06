Genova – Il Sindaco Marco Bucci vuole intitolare una strada a Vittorio Pertusio, amato primo cittadino genovese, ma l’ex sindaco ha già un “belvedere”.

Nuovo “scivolone” sulla toponomastica cittadina per Marco Bucci. Il primo cittadino ha infatti annunciato l’intenzione di dedicare una via all’ex sindaco Pertusio ma l’indimenticato politico genovese ha già dato il nome ad un belvedere nella zona della Darsena.

Pochi giorni fa il sindaco aveva annunciato l’intenzione di dedicare una strada all’attore genovese Bartolomeo Pagano, ex camallo del Porto divenuto famoso con il Cinema muto per la sua interpretazione di Maciste.

La va, però, esiste già e si trova proprio nel quartiere dove il sindaco ha vissuto tanti anni in gioventù.

L’episodio aveva suscitato le battute al vetriolo dei social ma anche di diversi avversari politici.

Oggi la nuova “svista” e anche questa volta l’errore non è passato inosservato.

“Abbiamo onorato la memoria di Vittorio Pertusio, già sindaco di Genova, con il nostro voto favorevole alla mozione presentata dal centrodestra – scrive in una nota il Partito Democratico – Eppure, proprio nel rispetto della sua figura, consideriamo un errore di enorme superficialità il fatto che la maggioranza abbia chiesto l’intitolazione di una strada a Pertusio, quando la strada esiste già. Si tratta di Belvedere Pertusio nell’antica Darsena, dedicata per decisione dell’allora sindaco Pericu nel 2006. Non ha alcun senso creare un doppione, che violerebbe i regolamenti di toponomastica”.

“Ma è possibile che la maggioranza di centrodestra e la giunta comunale non conoscano neppure i nomi delle strade esistenti? – si domandano i consiglieri del gruppo PD – Un minimo di istruttoria, o almeno un giro su Google map, avrebbe potuto evitare questa brutta figura”.