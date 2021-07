Genova – Migliorano, all’ospedale Gaslini, le condizioni del ragazzino di 13 anni che ieri pomeriggio si è procurato una grave ferita cadendo in piscina facendo un tuffo.

Il ragazzino ha preso un colpo molto forte alla schiena e i soccorritori temevano una lesione spinale che poteva provocare danni irreparabili.

L’incidente è avvenuto nella piscina di Cicagna e sul posto è intervenuto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha trasferito il ragazzo ferito con la massima urgenza in ospedale.

Qui i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave, ma poi le condizioni del ragazzo sono migliorate e non dovrebbero esserci conseguenze gravi.